МЧС рассказало, почему нельзя тушить вспыхнувший бытовой газ

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Загоревшийся в результате утечки бытовой газ ни в коем случае нельзя тушить — такие действия сразу приведут к взрыву; нужно постараться как можно быстрее перекрыть подачу газа и покинуть помещение, предупреждает МЧС России.
«Категорически запрещается устранять пламя — пока газ горит, он не взорвется», — говорится в памятке министерства по правилам поведения при опасности утечки бытового газа.
В случае утечки бытового газа необходимо быстро перекрыть подачу газа и открыть все окна в помещении. Затем надо немедленно покинуть квартиру и вызвать аварийную газовую службу по телефону «04» вместе с пожарными.
«Действуйте быстро, задержав дыхание и прикрыв нос и рот любой влажной тканью. Выйдя из квартиры, отключите подачу электричества в щитке», — рекомендует МЧС РФ.
Как стало ранее известно из памятки МЧС, главными признаками бытового газа, который полностью не сгорает в процессе приготовления пищи и представляет серьезную опасность для человека, является пламя красного или желтого цвета; в таком случае надо сразу же выключить плиту и вызвать газовую службу. МЧС отмечало, что наличие в помещении 5−15% газа от общего объема воздуха способно вызвать у человека удушье или стать причиной пожара.