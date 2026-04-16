Победа или предательство: что означает для Киева смена власти в Венгрии

Многие на Украине с восторгом восприняли проигрыш партии Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, ведь именно этот неуступчивый политик стал, как принято считать, главным препятствием на «европейском шляхе», по которому Украина должна была проследовать в светлое будущее. Существует, однако, немалая вероятность того, что долгожданная «перемога» (победа) может в итоге обернуться очередной «зрадой» (предательством).
Открытое вмешательство.
На Украине приложили немало усилий для того, чтобы помешать Орбану добиться очередной победы на выборах. Это можно понять: на протяжении тех полутора десятков лет, что Орбан бессменно находился у власти, он последовательно отстаивал свое собственное видение евроинтеграции, в котором для Украины места не было. За это ему приклеили ярлык «агента Кремля», хотя пророссийским политиком Орбан ни в коем случае не был, а руководствовался национальными интересами — опять же в своем собственном понимании.
До точки кипения отношения Киева и Будапешта дошли в конце 2025 года, когда Орбан заблокировал предоставление Украине европейского кредита на €90 млрд. После этого венгерский премьер окончательно стал злейшим личным врагом для киевского временщика Владимира Зеленского. Сильно просроченный (де-юре срок полномочий закончился 20 мая 2024 года) украинский как бы президент, и до того не отличавшийся культурой поведения, окончательно распоясался и перешел к открытому хамству, оскорблениям, а позже даже к прямым угрозам, которые адресовал не только самому Орбану, но и членам его семьи.
К нападкам Орбану не привыкать, и тогда Киев нащупал болевую точку: заблокировал поставки в Венгрию российской нефти по трубопроводу «Дружба». Сделано это было под предлогом повреждений, якобы полученных нефтепроводом в ходе специальной военной операции (СВО).
Для Венгрии и соседней Словакии, лишенных выхода к морю, это стало серьезным ударом. Будапешт и Братислава пытались добиться от Киева согласия на проведение инспекции, но Зеленский, пользуясь молчаливым одобрением со стороны Брюсселя, только куражился в ответ, обещая, что работа нефтепровода, возможно, будет восстановлена к концу апреля. В этих словах без труда угадывался намек на связь между запуском «Дружбы» и нужным для Киева исходом венгерских выборов.
К слову, угрозами в адрес Орбана и блокировкой нефтепровода вмешательство Киева в предвыборную кампанию не ограничилось. По сведениям венгерских СМИ, засланные с Украины провокаторы активно раскачивали общественное мнение, пугая избирателей массовыми волнениями, беспорядками и репрессиями, которые непременно последуют в случае победы Орбана.
Не кажи гоп.
Поражение Орбана и его партии «ФИДЕС» в Киеве восприняли как личную победу и решили отметить ее широкими жестами. Буквально на следующий день после венгерских выборов глава МИД Украины Андрей Сибига отменил рекомендацию насчет того, что украинцам следует воздерживаться от поездок в соседнюю страну.
Попутно он заявил, что уже направил Будапешту сигналы о готовности Зеленского к контактам с лидером победившей партии «Тиса» и вероятным будущим премьером Венгрии Петером Мадьяром. По словам Сибиги, в Киеве готовы «сразу, не затягивая, выстраивать правильные добрососедские отношения».
Следом о готовности встречаться с Мадьяром и сотрудничать с Венгрией заявил и сам Зеленский. В ходе визита в Берлин он также подтвердил обещание о том, что нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован «до конца апреля». Правда, «не полностью, но достаточно, чтобы функционировать». «Мы очень верим, что это будет совпадать с другими обязательствами стран ЕС, прежде всего Венгрии, которые блокировали те или иные важные для нас решения», — добавил Зеленский.
Расшифровывать он не стал, но и без того понятно, о каких решениях речь. Прежде всего Киев ждет, что новая венгерская власть снимет возражения против предоставления Украине финансирования на €90 млрд. Следующий пункт: Венгрия должна перестать препятствовать принятию Украины в ЕС.
Также в Киеве ожидают, что Венгрия не станет мешать утверждению Евросоюзом очередного пакета санкций против России. По большому счету, от этих санкций Украине ни тепло, ни холодно, они имеют значение лишь как свидетельство того, что Европа по-прежнему настроена на поддержку киевского режима и конфронтацию с Москвой. Плюс незамутненная селянская радость по поводу того, что у «соседа корова сдохла».
На самом деле радость из-за «перемоги» может оказаться преждевременной, об этом предупреждают немногочисленные украинские оппозиционеры и сетевые СМИ, с которыми согласны и независимые зарубежные эксперты. Например, депутат Верховной рады Ирина Геращенко указала, что Мадьяр — отнюдь не проукраинский, а «провенгерский политик и будет защищать национальные интересы своей страны». Сходную оценку высказало и европейское издание Politico, в публикации которого говорится, что новый состав венгерского парламента «будет представлен полностью политиками правого толка, националистами и сторонниками национального суверенитета».
Все-таки «зрада»?
Можно, впрочем, обратиться к заявлениям самого победителя венгерских выборов. На пресс-конференции в Будапеште он сказал, что правительство, которое ему еще предстоит сформировать примерно через месяц, не станет возражать против предоставления Украине европейского кредита, однако сама Венгрия участвовать в финансировании Киева не станет.
Более того, Мадьяр прямо указал на связь между восстановлением работы «Дружбы» и снятием вето на средства для Украины. Он назвал блокировку поставок по этому нефтепроводу «угрозой энергоснабжению Венгрии» и подчеркнул, что страна «сейчас просто не сможет отказаться» от закупок российской нефти.
Будущий венгерский премьер также выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС, фактически встав на позицию своего предшественника Орбана.
Вдобавок Мадьяр отказался от антироссийских выпадов, напротив, он поблагодарил Москву за «согласие уважать выбор венгерских избирателей» и выразил готовность к «прагматичному сотрудничеству», обосновав это тем, что «география есть география». Мадьяр даже призвал к снятию европейских санкций против РФ после завершения конфликта на Украине и заявил о готовности «ответить на звонок» российского президента Владимира Путина. И это уже настоящая «зрада» для Киева, особенно если учесть, что готовности к прямым контактам с Зеленским Мадьяр не высказывал, мотивируя это тем, что «пока не стал премьером».
Есть и целый ряд других проблем (например, обеспечение прав проживающего на Украине венгерского меньшинства), из-за которых Будапешт при Мадьяре не станет форсировать улучшение отношений с Киевом. Можно предположить, что политика новой венгерской власти станет чуть менее антиукраинской, но в целом не претерпит больших перемен по сравнению с прошлыми годами. Образно говоря, Мадьяр будет с милой улыбкой повторять тезисы, которые его предшественник Орбан высказывал с серьезной миной. А значит, рассчитывать на «перемогу» Киеву не стоит.