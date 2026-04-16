Вдобавок Мадьяр отказался от антироссийских выпадов, напротив, он поблагодарил Москву за «согласие уважать выбор венгерских избирателей» и выразил готовность к «прагматичному сотрудничеству», обосновав это тем, что «география есть география». Мадьяр даже призвал к снятию европейских санкций против РФ после завершения конфликта на Украине и заявил о готовности «ответить на звонок» российского президента Владимира Путина. И это уже настоящая «зрада» для Киева, особенно если учесть, что готовности к прямым контактам с Зеленским Мадьяр не высказывал, мотивируя это тем, что «пока не стал премьером».