Борьба за пост главы Пентагона — назван главный претендент

В США обсуждают возможную отставку главы Пентагона Пита Хегсета.

В США обсуждают возможную отставку главы Пентагона Пита Хегсета. Его место может занять Дэн Дрисколл, который сейчас участвует в переговорах по Украине. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на политолога Малека Дудакова.

По словам эксперта, внутри американского военного ведомства идет конфликт между Хегсетом и Дрисколлом. Он отметил, что при смене руководства именно Дрисколл рассматривается как основной кандидат на пост.

Ранее New York Post писала, что Хегсет опасается увольнения и проводит кадровые решения среди высокопоставленных военных. В частности, в отставку отправлен начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж, которого связывают с Дрисколлом.

Как считает Дудаков, отставка действующего главы Пентагона — вопрос времени. Он также заявил, что ответственность за неудачи военной кампании в Иране может быть возложена на Хегсета.

По оценке политолога, речь идет о значительных потерях — в том числе военной техники, баз и финансовых ресурсов.

