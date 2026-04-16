Трамп перекрывает Ормуз — риск конфликта с Си Цзиньпином перед встречей лидеров

Блокада Ормузского пролива со стороны США может осложнить отношения между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином накануне их встречи в Пекине. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, ограничения на использование пролива со стороны Ирана затрагивают поставки энергоресурсов в Китай и создают риск прямого столкновения интересов двух стран. Речь идет о ключевом маршруте поставок нефти и газа из Персидского залива.
В публикации отмечается, что Пекин ужесточает риторику на фоне происходящего. Это, по оценке издания, указывает на рост напряженности между крупнейшими экономиками мира.
Дополнительным фактором стало прохождение через пролив танкера, связанного с Китаем и находящегося под санкциями США. Судно, по данным СМИ, преодолело маршрут, несмотря на объявленные ограничения.
Блокада началась после распоряжения Трампа. Центральное командование ВС США приступило к ее реализации после срыва переговоров с Ираном.
Конфликт в регионе обострился после ударов США и Израиля по объектам в Иране 28 февраля. Тегеран ответил атаками по территории Израиля и американским военным объектам. Это повлияло на поставки энергоресурсов и работу нефтяной инфраструктуры в регионе.
Попытка договориться о перемирии предпринималась в апреле. Переговоры стартовали 11 числа в Исламабаде, однако уже на следующий день стороны заявили об отсутствии соглашения. После этого США объявили о морской блокаде судов, следующих в иранские порты и из них.
Читайте также: США закрывают лазейки по нефти — лицензии не продлят.