Эксперт Степанов: возраст резервистов в Финляндии дает ресурс для войны с РФ

Как сообщило Министерство обороны Финляндии, президент страны Александр Стубб утвердил закон о повышении предельного возраста резервистов до 65 лет, который вступает в силу 1 января 2026 года. Согласно реформе, срок пребывания в резерве для рядового состава увеличивается на 15 лет, для унтер-офицеров и офицеров — на 5. Министр обороны Антти Хакканен отметил, что численность резерва увеличится на 125 тыс. человек в течение пяти лет и к 2031 году достигнет примерно 1 млн человек при населении страны в 5,6 млн человек.