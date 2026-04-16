Эксперт Степанов: возраст резервистов в Финляндии дает ресурс для войны с РФ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Решение Хельсинки повысить возраст резервистов до 65 лет является частью общеевропейского тренда на максимальное наращивание военного потенциала для ведения войны на восточном фланге НАТО. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«В целом это тренд на повышение мобилизационного резерва и очевидные подготовительные мероприятия к условиям военного времени. Это очередной отчетливый признак военных приготовлений на фоне развертывания наступательной инфраструктуры, активного взаимодействия с США и уже не скрываемого сотрудничества с киевским режимом», — сказал Степанов.
Он добавил, что, с учетом общей численности населения Финляндии, практически пятая часть страны готовится к привлечению к военной службе. Это, по мнению эксперта, говорит об очевидных намерениях военно-политического руководства к прямому участию в конфликте и об уготованной для Финляндии роли следующего после Украины плацдарма проецирования военной угрозы. Вопрос о том, на каком направлении будет задействован такой мобилизационный потенциал, он назвал риторическим.
Степанов напомнил, что Финляндия, вступившая в НАТО в апреле 2023 года, подписала с США соглашение о сотрудничестве в области обороны, предоставив американским военным доступ к своим базам, аэродромам и портам. В Лапландии, граничащей с Россией, наблюдается рост военного присутствия альянса — в городе Рованиеми размещается штаб передовых сухопутных войск, а на авиабазе Роваярви в марте минувшего года прошли учения с задействованием американских стратегических бомбардировщиков B-52. «Логика прямолинейная, очевидная и безапелляционная: формируется “кулак” для ведения войны на восточном фланге НАТО, который рассматривается как очередной плацдарм в рамках нагнетаемой эскалации», — подчеркнул эксперт.
Как сообщило Министерство обороны Финляндии, президент страны Александр Стубб утвердил закон о повышении предельного возраста резервистов до 65 лет, который вступает в силу 1 января 2026 года. Согласно реформе, срок пребывания в резерве для рядового состава увеличивается на 15 лет, для унтер-офицеров и офицеров — на 5. Министр обороны Антти Хакканен отметил, что численность резерва увеличится на 125 тыс. человек в течение пяти лет и к 2031 году достигнет примерно 1 млн человек при населении страны в 5,6 млн человек.