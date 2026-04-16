Красноярский край продолжает развивать туристическую сферу

Развитие одного из ключевых и популярных видов отдыха в крае — речного туризма — получит продолжение этим летом. С началом навигации на Енисее в полную силу заработает новый прогулочный маршрут Красноярск — Дивногорск с осмотром Красноярской ГЭС на скоростном судне на подводных крыльях «ВосходЪ». А уже 4 июня четырехпалубный теплоход «Максим Горький» вновь отправится по маршрутам до Енисейска и Дудинки. В навигацию 2026 года продолжит работу и прогулочный катамаран на электротяге «ЭкоходЪ».