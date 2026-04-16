Юрий Слюсарь и глава «Россети» Андрей Рюмин обсудили модернизацию электросетевого комплекса Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл в Москве встречу с генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Они обсудили модернизацию электросетевого комплекса региона.

В феврале 2025 года утверждена пятилетняя программа повышения надёжности электросетевого комплекса с софинансированием из средств федерального и областного бюджетов. В рамках программы активно ведется масштабная модернизация электросетевого комплекса Ростовской области.

Реализация программы позволит увеличить свободную мощность на семи подстанциях 110 кВ и одной подстанции 35 кВ, модернизировать более 270 км воздушных линий электропередачи. Также будут приобретены 321 единица автотранспорта и спецтехники, а также 15 резервных источников электроснабжения. В планах на текущий год — модернизация энергообъектов в Аксайском и Мясниковском районах.

Кроме того, в 2025 году подписано шестилетнее регуляторное соглашение, которое предусматривает реконструкцию в семи городах и 17 районах Ростовской области шести трансформаторных подстанций 110/35 кВ, строительство и реконструкцию 1 753 км линий электропередачи, а также установку приборов учёта в 58 садоводческих товариществах.

«Важное направление нашего сотрудничества с “Россетями” — это наведение порядка в муниципальном электросетевом хозяйстве. С января 2025 года филиал “Ростовэнерго” (ПАО “Россети Юг”) выполняет у нас в регионе функции системообразующей организации. И муниципалитеты получили возможность передать им для обслуживания муниципальное электросетевое имущество, включая бесхозяйные объекты. Это повысит надёжность электроснабжения в районах области», — отметил Юрий Слюсарь.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

