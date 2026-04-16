Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев рассказал о беспрецедентном уровне русофобии в Германии. По его словам, уровень неприязни к России там сейчас выше, чем когда-либо после Второй мировой войны. Даже в годы холодной войны и идеологического противостояния между Западом и Востоком такого не было.