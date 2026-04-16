Некоторым главам районов Омской области прокуратура объявили предостережение

Омский межрайонный природоохранный прокурор объявил предостережения главам ряда районов Омской области. Руководителей администраций настоятельно попросили соблюдать правила противопожарного режима.
На межведомственном совещании по вопросу прохождения пожароопасного сезона прокуратура отметила неудовлетворительную работу по обеспечению противопожарных мероприятий в Азовском, Большереченском, Исилькульском, Называевском, Омском, Саргатском районах. В связи нерадивым отношением глав данных муниципальных образований, омский межрайонный природоохранный прокурор объявил им предостережения.
Отметим, что в настоящее время на всей территории Омской области введен пожароопасный сезон. В прошлом году в регионе зафиксировано 498 ландшафтных пожаров, а на землях лесного фонда обнаружено и ликвидировано 39 лесных пожаров.