Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры Израиля и Ливана

Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
Американский лидер пояснил, что Вашингтон пытается помочь конфликтующим сторонам сделать паузу в боевых действиях.
Он добавил, что руководители двух ближневосточных государств не общались напрямую порядка 34 лет.
«Это (встреча. — RT) произойдёт завтра», — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что правительство Ливана и администрация президента США попросили Израиль приостановить атаки на движение «Хезболла» перед началом прямых переговоров.