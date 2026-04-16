США заходят в Ливию — Россию пытаются вытеснить с ключевого рынка

Дополнительный интерес к Ливии связан с ее ресурсами. Страна обладает крупнейшими запасами нефти в Африке. В начале апреля добыча достигла около 1,43 млн баррелей в сутки — максимального уровня за более чем десять лет. На этом фоне американские энергетические компании возвращаются на рынок. В феврале Chevron заключила первую за долгие годы сделку в стране.