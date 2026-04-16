Ущерб по делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича превысил 86 млрд рублей

Ущерб по уголовному делу в отношении основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего генерального директора Максима Басова превысил 86 млрд рублей, следует из материалов расследования.
Об этом сообщается в документах, оказавшихся в распоряжении журналистов РИА Новости.
Как следует из материалов, фигуранты незаконно присвоили ценные бумаги иностранной компании на сумму свыше 50 млрд рублей. Кроме того, они завладели производственным оборудованием на 28,6 млрд рублей.
Следователи выяснили, что бизнесмены также довели до преднамеренного банкротства 21 организацию. Своими действиями они причинили ущерб саратовскому отделению Фонда пенсионного и социального страхования России в размере 7,4 млрд рублей.
«Таким образом, общий ущерб по делу составил 86 миллиардов 163 млн 737 тыс. 312 рублей 58 копеек», — говорится в тексте.
10 декабря Московский городской суд признал законной меру пресечения в виде заключения под стражу, избранную Мошковичу и Басову.