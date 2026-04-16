В Белоруссии ввели штрафы за пропаганду ЛГБТ* и бездетности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в административное законодательство, который вводит ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), смены пола и бездетности. Об этом 15 апреля сообщили на официальном сайте главы государства.
Документ предусматривает штрафы до 900 рублей. Если нарушение касается несовершеннолетних, санкции увеличиваются до 1350 рублей либо могут применяться меры административного ареста.
Власти пояснили, что изменения связаны с защитой традиционных ценностей. В числе запрещенной пропаганды также указана педофилия.
Закон включает и другие новые нормы. В частности, вводится ответственность за незаконные операции с цифровыми токенами, нарушение требований к покрытию мобильной связи и несоблюдение правил покупки служебных автомобилей.
Ранее аналогичные темы поднимались и в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в марте заявлял, что политика ряда европейских стран в вопросах смены пола и расширения прав трансгендеров может привести к негативным последствиям. Он также обращал внимание на обсуждения в Европарламенте, связанные с правами на деторождение.
