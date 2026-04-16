Армия США получит вторую батарею гиперзвуковых ракет LRHW в конце года

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы США планируют получить на вооружение вторую батарею гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon, также известна как Dark Eagle) в конце года. Об этом заявил заместитель начальника штаба Сухопутных войск ВС США генерал Кристофер Ланив.
«После успешных комплексных летных испытаний в декабре 2024 года развертывание первой батареи с боеприпасами на базе Льюис-Маккорд (штат Вашингтон — прим. ТАСС) было завершено в начале 2026-го. Развертывание второй батареи запланировано на конец 2026 года», — сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
LRHW представляет собой наземный ракетный комплекс. Он состоит из ракеты-носителя средней дальности и установленного на ней унифицированного гиперзвукового планирующего боевого блока CHGB (Common Hypersonic Glide Body).