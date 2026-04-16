Финляндия может отобрать недвижимость — сделки россиян хотят пересмотреть

Финские власти рассматривают возможность пересмотра уже заключенных сделок с недвижимостью россиян. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью ТАСС.
По его словам, ограничения на покупку жилья для граждан России в Финляндии ужесточались несколько лет и в 2025 году завершились полным запретом таких сделок. Основанием для этого власти страны называли соображения национальной безопасности.
Теперь, как отметил дипломат, обсуждаются новые меры. Речь идет о возможном пересмотре уже оформленных сделок. По его словам, такую инициативу ранее озвучивал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Кузнецов подчеркнул, что соответствующий закон пока не принят и на практике подобные решения не применяются. При этом он допустил, что такие изменения могут быть реализованы.
Посол также заявил, что в случае введения новых ограничений российская сторона будет оказывать гражданам необходимую помощь.
Читайте также: Посол РФ сообщил о фактическом отсутствии отношений с Финляндией.