Трамп назвал единственный способ вернуть Иран к переговорам

Президент США Дональд Трамп вечером в понедельник, 13 апреля, за ужином с королем Нидерландов Виллем-Александром и королевой Максимой заявил, что хочет как можно скорее положить конец войне в Иране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
Единственный способ вернуть Тегеран за стол переговоров, как объяснил Трамп королевской чете и нидерландским чиновникам, — это усилить давление, рассказали собеседники газеты.
Правительство Нидерландов ранее отказалось помочь американскому лидеру в блокаде иранских портов. Премьер-министр Роб Йеттен заявил главе Белого дома, что европейские союзники создадут международную коалицию для обеспечения безопасности Ормузского пролива, но только после окончания боевых действий. Как отметил Йеттен, ужин «был слишком коротким, чтобы убедить друг друга, но достаточно долгим, чтобы лучше понять позиции друг друга».
Как пишет издание, хотя американский президент и обещал объявить о «других странах», которые будут участвовать в блокаде, ни одна из них не вызвалась, а многие и вовсе отказались. Спустя несколько дней обещанный список стран-участниц так и не появился.
«Блокада осуществляется безупречно и без помощи других стран, потому что у нас самый сильный флот в мире, а иранский флот лежит на дне моря», — заявила в то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Трамп требует от Ирана передать обогащенный уран и взять на себя обязательство заморозить его обогащение как минимум на 20 лет. Тегеран в ответ предложил пятилетний срок и хочет, чтобы уран оставался внутри страны.
Несмотря на заявления главы Белого дома о том, что война скоро закончится, некоторые чиновники и аналитики считают, что Ирану могут потребоваться месяцы или даже больше, чтобы ощутить на себе достаточно серьезные экономические последствия блокады и уступить в переговорах. Республиканец сказал помощникам, что его устраивает сохранение блокады столько, сколько потребуется, но, по его мнению, Тегеран близок к заключению сделки.
Высокопоставленный американский чиновник сообщил WSJ, что ВМС США могут долго поддерживать блокаду. Однако в Пентагоне опасаются, что это создаст дополнительную нагрузку на американские военные корабли и ослабит присутствие США в других регионах, где востребована американская военно-морская мощь, например, в Тихом океане.
По словам чиновников администрации Трампа, вице-президент Джей Ди Вэнс готов снова отправиться в Пакистан на этой неделе для дальнейших переговоров с иранцами, хотя окончательное решение еще не принято. На переговорах Вэнса во второй раз будут сопровождать специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента, уточнили собеседники.
Некоторые американские чиновники считают, что нынешнее иранское руководство вряд ли откажется от своих ядерных амбиций, даже если это повлечет за собой экономический крах страны. Они также отметили, что после бомбардировок США и Израиля образовавшийся вакуум в руководстве страны заполняется другими сторонниками жесткой линии, которые проявляют мало интереса к компромиссу. Однако высокопоставленные чиновники администрации Трампа не согласны с этим, утверждая, что экономика Ирана была подорвана десятилетиями санкций и коррупцией еще до войны и блокады со стороны США. Они также заявили, что Китай и Пакистан подталкивают республику к заключению сделки, которая положит конец войне и ослабит давление на мировые энергетические рынки.
Подходы США, «основанные на угрозах, давлении и военных действиях», только усугубят ситуацию, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он добавил, что Тегеран продолжит переговоры только в том случае, если «будут защищены права иранского народа».
