Некоторые американские чиновники считают, что нынешнее иранское руководство вряд ли откажется от своих ядерных амбиций, даже если это повлечет за собой экономический крах страны. Они также отметили, что после бомбардировок США и Израиля образовавшийся вакуум в руководстве страны заполняется другими сторонниками жесткой линии, которые проявляют мало интереса к компромиссу. Однако высокопоставленные чиновники администрации Трампа не согласны с этим, утверждая, что экономика Ирана была подорвана десятилетиями санкций и коррупцией еще до войны и блокады со стороны США. Они также заявили, что Китай и Пакистан подталкивают республику к заключению сделки, которая положит конец войне и ослабит давление на мировые энергетические рынки.