Axios узнал о планах демократов объявить импичмент Хегсету по 6 статьям

Демократы в палате представителей США вносят резолюцию об импичменте министру обороны Питу Хегсету, пишет портал Axios. Она включает шесть статей обвинения.
Среди них нанесение ударов по Ирану без одобрения конгресса и подвергание чрезмерному риску американских военнослужащих, нарушения законов вооруженных конфликтов. Хегсет, по мнению демократов, «санкционировал, попустительствовал или не предотвратил» операции в Иране, «приведшие к большому числу жертв среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры в Иране». В частности, упоминается удар по женской школе в Минабе, а также удары по судам в Карибском море.
Отдельная статья касается небрежного обращения с конфиденциальной информацией. Речь идет о Signalgate, скандале, когда редактор Atlantic Джефф Голдберг был случайно добавлен в чат Signal, где Хегсет и другие высокопоставленные американские чиновники обсуждали удары по Йемену. Глава Пентагона «продемонстрировал грубую халатность при обращении с конфиденциальной и секретной информацией» и «поставил под угрозу безопасность американского персонала своим небрежным и ненадлежащим поведением», считают авторы.
Хегсета также обвиняют в злоупотреблении властью и в том, что он подорвал доверие общественности к Пентагону.
Как отмечает Axios, у резолюции практически нет шансов пройти через конгресс, но она свидетельствует о том, что демократы сплотились вокруг министра, сделав его своей новой главной мишенью в администрации Дональда Трампа. Ранее они настаивали на импичменте бывшему министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и бывшему генеральному прокурору Пэм Бонди, которые затем были уволены Трампом. Хегсет является главным кандидатом на роль нового «бугимена», пишет издание.
«Это всего лишь очередная попытка демократов попасть в заголовки, в то время как Министерство обороны решительно и по большей части достигло целей президента в Иране», — заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон Axios, добавив, что Хегсет «будет и дальше защищать родину и провозглашать мир силой».
Резолюция об импичменте состоит из семи страниц. Ее вносит член палаты представителей Яссамин Ансари (демократ от штата Аризона), первая американка иранского происхождения, избранная в конгресс. Соавторами являются Стив Коэн (от штата Теннесси), Жасмин Крокетт (от штата Техас), Никема Уильямс (от штата Джорджия), Дина Титус (от штата Невада), Дэвид Мин (от штата Калифорния), Шри Танедар (от штата Мичиган), Бриттани Петтерсен (от штата Колорадо) и Сара Макбрайд (от штата Делавэр).
«Это всего лишь очередной фарс, призванный отвлечь внимание американского народа от крупных успехов, достигнутых нами», — подчеркнула Уилсон.
