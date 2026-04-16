Как перед Второй мировой: Нарышкин предупредил о милитаризации у границ России

Обстановка на западных границах России и Белоруссии остается напряженной. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин по итогам совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии.
Глава разведки отметил, что в странах Прибалтики и Польше идет усиленная милитаризация экономики и военное строительство. Он также обратил внимание на то, что Варшава и прибалтийские государства вышли из Конвенции о запрещении противопехотных мин, а на их восточных границах появляются новые фортификационные сооружения.
Нарышкин подчеркнул, что именно так события развивались накануне Второй мировой войны. Однако тогда, напомнил он, нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада.
В конце марта на территории трех стран Прибалтики произошли инциденты с падением украинских беспилотников. В течение нескольких дней беспилотники украинского происхождения упали в Литве, Латвии и Эстонии. Власти стран объявили, что якобы не давали Киеву разрешения на использование своего воздушного пространства. В Москве на происходящее отреагировали жестко.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предупредила страны Прибалтики об ответе из-за их решения открыть небо для пролета украинских беспилотников с целью ударов по регионам России. Дипломат отметила, что Москва рассматривает такие шаги как крайне опасные и провокационные.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, также подчеркнул, что России придется принять необходимые меры, если подтвердится, что какие-либо государства предоставляют свое воздушное пространство для атак на нее. По его словам, Киев может «втемную использовать страны ЕС и НАТО в своих преступных интересах». Официальный представитель Кремля добавил, что в настоящий момент российские военные внимательно изучают все случаи ударов украинских войск по объектам на территории России.