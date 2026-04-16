WSJ рассказала о попытке США «вытеснить Россию» из Ливии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков летом 2020 года говорил, что российские военные «никоим образом не принимают участие в Ливии ни в каких процессах». «Нам неизвестно о каких-то организованных российских гражданах, которые могут принимать там участие», — сообщал он. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявлял, что «распространяемая рядом зарубежных источников, в том числе в Госдепартаменте США, информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК “Вагнер” и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении».