США пытаются вытеснить Россию из Ливии, пишет The Wall Street Journal.
Осенью прошлого года заместитель командующего Африканским командованием США (AFRICOM) генерал-лейтенант Джон Бреннан анонсировал военные учения сил специальных операций в Ливии в ходе визита в страну. Тогда он посетил Триполи и Сирт и встретился с представителями враждующих правительств. В Ливии сложилось двоевластие: в Триполи на западе страны базируется правительство национального единства, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой и поддерживаемое ООН, а в Тобруке на востоке заседает палата представителей. Восточную часть контролирует Ливийская национальная армия во главе с Халифом Хафтаром. Президент России Владимир Путин встречался с Хафтаром в Кремле в 2025 и 2023 годах. Накануне в Ливии и Кот-д’Ивуаре начались учения Flintlock 2026.
«Масштаб инвестиционного потенциала является стимулом для воссоединения», — заявил Бреннан. «Стабилизация ситуации в Ливии также может позволить задействовать ресурсы различных отраслей промышленности, особенно высокотехнологичных и оборонных», — отметил он.
«Ливия постепенно становится более упорядоченной страной», — сказал президент нью-йоркской компании North Africa Risk Consulting Джефф Портер. «Более традиционные западные игроки готовы взаимодействовать с западом и востоком [Ливии], поэтому Россия оказывается в стороне», — добавил он.
Как пишет WSJ, Бреннан увидел возможность «свести» Хафтара с Абдулом Саламом аз-Зуби, заместителем министра обороны в правительстве национального единства в Триполи. Как сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, оба в итоге поладили и даже иногда вместе обедали, несмотря на принадлежность к разным лагерям.
Учения — еще один шаг к примирению бывших противников, отмечает газета. Ожидается, что они откроют Ливии доступ к обучению и оборудованию США и их союзников, что в конечном итоге позволит ей перестать зависеть от России и Белоруссии.
«Мы хотели бы видеть правительство…, которое не видит необходимости привлекать иностранные державы, особенно Россию», — заявил посол Великобритании в Ливии Мартин Рейнольдс.
Страна обладает крупнейшими запасами нефти в Африке, но годы боевых действий и нестабильности привели к тому, что она хронически отстает в развитии, указывает WSJ. Американские нефтяные гиганты впервые за многие годы начали проявлять интерес к ней. В феврале Chevron заключила свою первую сделку в Ливии. Добыча нефти достигла в начале этого месяца 1,43 млн баррелей в сутки — самого высокого уровня за более чем десятилетие.
Более стабильная обстановка может облегчить разработку ливийских редкоземельных элементов и других важнейших полезных ископаемых, включая уран и, возможно, литий и кобальт. Получение доступа к этим ресурсам, столь важным для американской высокотехнологичной промышленности, является приоритетом для администрации Дональда Трампа, пишет газета.
В конце 2024 года Дбейба заявлял, что использование Ливии в качестве плацдарма для переброски военной техники России из Сирии после свержения Башара Асада неприемлемо.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков летом 2020 года говорил, что российские военные «никоим образом не принимают участие в Ливии ни в каких процессах». «Нам неизвестно о каких-то организованных российских гражданах, которые могут принимать там участие», — сообщал он. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявлял, что «распространяемая рядом зарубежных источников, в том числе в Госдепартаменте США, информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК “Вагнер” и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении».
