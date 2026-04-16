При атаке дронов в Туапсе погибли двое детей

При атаке беспилотников в Туапсе погибли двое детей пяти и 14 лет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
По предварительным данным, еще двое взрослых получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.
«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьям», — написал Кондратьев.
По его словам, ночью регион подвергся массовой атаке дронов. В Туапсе из-за падения обломков получили повреждения пять частных домов и один многоквартирный. Обломки также упали на территории предприятий у морского порта.
Кроме того, в сочинском поселке Лоо обломки повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, там никто не пострадал.
В Туапсе отменили занятия в школах и других образовательных учреждениях, а в детсадах организовали дежурные группы, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
Ночью в Сочи были включены сирены из-за угрозы атаки дронов. Аэропорт города временно не принимает и не отправляет рейсы.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.