Губернатор Иркутской области рассказал, как будет вытягивать бюджет из ямы

IrkutskMedia, 16 апреля. Иркутская область столкнулась с жесточайшим бюджетным провалом: собственные доходы за 2025 год оказались на 25 млрд рублей ниже плана. В ежегодном послании сегодня, 16 апреля, губернатор Приангарья Игорь Кобзев не только признал проблему, но и предложил пошаговую стратегию выхода. Рецепт — жёсткая экономия, давление на крупный бизнес и ставка на новые отрасли.
Шаг первый. Признание проблемы и смена модели.
Игорь Кобзев начал с того, что в прошлые годы назвали бы «непубличным». Он прямо заявил: падение прибыли нефтедобывающих компаний, проблемы в других отраслях привели к тому, что бюджет недополучил колоссальные суммы.
«Без учета поступлений из федерального бюджета за 2025 год собственные доходы региона составили 231 млрд рублей при плане в 256. Отставание от плана — 25 млрд рублей», — сказал Игорь Кобзев.
При этом расходы не сократились, а выросли на 16 млрд рублей — до 318 млрд рублей. Дыра нарастала, а ресурсов становилось меньше.
Вывод, который сделал губернатор: прежняя модель не работает. Бюджет 2026 года будет формироваться «на основе максимально консервативного сценария». Это означает отказ от оптимистичных прогнозов и закладку минимально гарантированных доходов.
Шаг второй. Оптимизация расходов: «делать больше меньшими ресурсами».
Игорь Кобзев чётко обозначил: тратить по-старому больше не получится. Но сокращать социальные обязательства он не намерен.
«Сегодня главное — бюджетные средства должны расходоваться бережливо и рачительно. По сути, это и есть ответственный государственный подход», — подчеркнул губернатор.
Что конкретно будет сделано:
Анализ бюджетной сети. Игорь Кобзев поручил провести тщательную ревизию всех бюджетных учреждений — их загрузку, затраты на содержание, трудовую нагрузку. При этом он попросил делать это «аккуратно, деликатно, с учётом мнения профессионального сообщества».
Сокращение аппарата. Губернатор прямо сказал об «оптимизации управленческого аппарата» и необходимости «очистить систему от дублирующих функций и избыточных звеньев». Под нож пойдут как региональные, так и муниципальные структуры.
Экономия на стройке. Игорь Кобзев потребовал активнее применять типовые проекты и модульные быстровозводимые конструкции. Поручение Минстрою — сформировать региональный перечень типовых проектов для больниц, поликлиник и объектов культуры.
Акцент на капремонтах, а не на новом строительстве. В текущей пятилетке ключевую роль отведут капитальным ремонтам существующих объектов, а не возведению новых.
Шаг третий. Доходы: быстрые деньги и системные решения.
Оптимизация — это лишь половина дела. Игорь Кобзев разделил работу по доходам на два горизонта.
Оперативный горизонт (ближайшие месяцы). В рамках него задача — «забрать своё» уже сейчас.
Борьба с «серыми» зонами. Усилено взаимодействие с налоговыми органами по постановке на учёт организаций, которые фактически работают в регионе, но не создают обособленных подразделений. Условие уже включили в типовые формы контрактов.
Диалог с крупным бизнесом. Игорь Кобзев напомнил, что регион годами предоставлял налоговые преференции и поддерживал инвестпроекты. Теперь он ждёт «солидарного подхода».
«Налоговая и социальная ответственность бизнеса — это главный критерий нашего взаимодействия. Те, кто делает ставку на агрессивные схемы налоговой оптимизации, поддержки от нас не получат», — сказал губернатор.
Особый сигнал — металлургам и золотодобытчикам. Цены на сырьё растут (золото — рекорд, алюминий — плюс 4,7%), и бюджет ждёт «восстановления налоговых поступлений пропорционально улучшению рыночной конъюнктуры».
Стратегический горизонт (3−5 лет). В рамках него Игорь Кобзев делает ставку на системные изменения.
Капитализация имущества. Совместно с Росреестром утверждён план до 2030 года по вовлечению в оборот объектов недвижимости и земельных участков.
Деловая зона Иркутской агломерации. Губернатор поручил до конца года провести аудит и инвентаризацию земель в границах агломерации, чтобы инвесторы получали не просто участки, а готовые площадки с инфраструктурой.
Налоговые льготы для новых производств. Игорь Кобзев предложил освобождать от региональных налогов те компании, которые создают новые предприятия «с нуля». Главное условие — исключить дробление бизнеса.
Шаг четвёртый. Перезагрузка работы с инвесторами.
Игорь Кобзев признал: территории опережающего развития (ТОР) в моногородах — Тулуне, Саянске, Черемхово, Усолье-Сибирском — не достигают заложенных целей.
«Преференциальные режимы в этих территориях предельно дружелюбны к бизнесу, но эффекта нет», — отметил губернатор.
Глава Приангарья дал поручение экономическому блоку — детально разобраться в причинах, проанализировать каждый инвестпроект и доложить на инвестсовете.
Одновременно Игорь Кобзев анонсировал создание полимерного кластера на базе нового завода полимеров (химпроизводство выросло на 53% в январе-феврале). Задача — объединить производителей, науку и малый бизнес в кооперационные цепочки. Это попытка создать новую точку роста взамен «просевшей» нефтянки.
Шаг пятый. Несырьевой экспорт и сельское хозяйство.
Поскольку сырьевые доходы падают, Игорь Кобзев делает ставку на то, что санкционному давлению не подвержено.
Экспорт. Иркутская область поднялась с 9-го на 7-е место в России по объёму экспорта. Поручение — внедрить обновлённый экспортный стандарт и создать институт торговых представителей региона за рубежом.
Сельское хозяйство. Индекс производства — 101,5%. Посевы масличных выросли на 10%. Запущены два крупных перерабатывающих завода. Кобзев требует навести порядок с неиспользуемыми землями (проверить не менее 50% частных сельхозземель) и активнее привлекать частные инвестиции в развитие сёл.
Что в итоге?
Игорь Кобзев предложил не просто антикризисный план, а смену модели управления. Вместо надежды на сырьевую конъюнктуру — жёсткий контроль расходов и работа с крупным бизнесом. Вместо строительства новых социальных дворцов — капитальные ремонты и типовые проекты. Вместо нефтяной иглы — полимеры, неэнергетический экспорт и сельское хозяйство.
Удастся ли вытянуть бюджет — вопрос открытый. Но сигнал Игоря Кобзева предельно чёток: «делать больше меньшими ресурсами», и ответственность за результат теперь лежит не на внешних обстоятельствах, а на региональной власти и бизнесе.