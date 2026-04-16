Губернатор Иркутской области рассказал, как будет вытягивать бюджет из ямы

Анализ бюджетной сети. Игорь Кобзев поручил провести тщательную ревизию всех бюджетных учреждений — их загрузку, затраты на содержание, трудовую нагрузку. При этом он попросил делать это «аккуратно, деликатно, с учётом мнения профессионального сообщества».

Сокращение аппарата. Губернатор прямо сказал об «оптимизации управленческого аппарата» и необходимости «очистить систему от дублирующих функций и избыточных звеньев». Под нож пойдут как региональные, так и муниципальные структуры.

Экономия на стройке. Игорь Кобзев потребовал активнее применять типовые проекты и модульные быстровозводимые конструкции. Поручение Минстрою — сформировать региональный перечень типовых проектов для больниц, поликлиник и объектов культуры.

Акцент на капремонтах, а не на новом строительстве. В текущей пятилетке ключевую роль отведут капитальным ремонтам существующих объектов, а не возведению новых.

Шаг третий. Доходы: быстрые деньги и системные решения.