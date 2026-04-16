Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров предупредил — НАТО ускоренно вооружается на фоне раскола

Заявления главы МИД России Сергея Лаврова о росте милитаризации НАТО на фоне внутренних противоречий в альянсе требуют серьезного внимания. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По его оценке, ускоренное наращивание военной активности может быть связано с попытками альянса определить свою роль в условиях возможного снижения участия США. Он указал, что без поддержки Вашингтона структура сталкивается с вопросом собственной эффективности.

Ранее Лавров, подводя итоги визита в Китай, заявил, что страны Европы усиливают военную составляющую на фоне кризисных процессов внутри НАТО. В числе ключевых факторов он назвал разногласия по ситуации на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива.

Министр также отметил, что на этом фоне в Европе обсуждаются дальнейшие шаги по расширению альянса, включая взаимодействие с Украиной.

Дополнительную напряженность создают заявления президента США Дональда Трампа. Он ранее критиковал союзников по НАТО, ставя под сомнение эффективность блока и возможность оказания помощи США в случае крупных угроз.

Трамп также допускал возможность пересмотра участия Вашингтона в альянсе. Среди причин он называл разногласия по военным операциям на Ближнем Востоке и позицию европейских стран по вопросам внешней политики США.

Читайте также: США готовят новый военный блок с Украиной — Лавров сделал заявление.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше