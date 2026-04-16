Лавров предупредил — НАТО ускоренно вооружается на фоне раскола

Заявления главы МИД России Сергея Лаврова о росте милитаризации НАТО на фоне внутренних противоречий в альянсе требуют серьезного внимания. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
По его оценке, ускоренное наращивание военной активности может быть связано с попытками альянса определить свою роль в условиях возможного снижения участия США. Он указал, что без поддержки Вашингтона структура сталкивается с вопросом собственной эффективности.
Ранее Лавров, подводя итоги визита в Китай, заявил, что страны Европы усиливают военную составляющую на фоне кризисных процессов внутри НАТО. В числе ключевых факторов он назвал разногласия по ситуации на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива.
Министр также отметил, что на этом фоне в Европе обсуждаются дальнейшие шаги по расширению альянса, включая взаимодействие с Украиной.
Дополнительную напряженность создают заявления президента США Дональда Трампа. Он ранее критиковал союзников по НАТО, ставя под сомнение эффективность блока и возможность оказания помощи США в случае крупных угроз.
Трамп также допускал возможность пересмотра участия Вашингтона в альянсе. Среди причин он называл разногласия по военным операциям на Ближнем Востоке и позицию европейских стран по вопросам внешней политики США.
