Посол РФ: Москва уважает миротворческую линию Льва XIV

ВАТИКАН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В России к последовательной миротворческой линии папы Льва XIV относятся с уважением, но не у всех мировых лидеров позиция Ватикана встречает такое же понимание. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.
«В России к последовательной миротворческой линии папы Льва XIV относятся с большим уважением, даже если по отдельным вопросам наши подходы со Святым престолом могут различаться. У части мировых лидеров позиция Ватикана не всегда встречает такое же понимание», — сказал дипломат.
«Реакция [президента США] Дональда Трампа на вполне ожидаемые и предсказуемые высказывания понтифика в связи с неспровоцированным агрессивным нападением на Иран оказалась сверхэмоциональной», — отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что Святой престол не мог оставаться в стороне от трагедии на Святой земле, в целом на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива — «в регионе, где зародилось христианство и где христианское население сейчас находится в особо уязвимом положении». Посол также констатировал, что в католической среде, а также в околоватиканских политических и дипломатических кругах эта полемика вызвала заметную волну солидарности с папой. «По касательной она затронула и руководство Италии, имеющей по понятным причинам тесные связи с Ватиканом», — продолжил дипломат.
«На исходе первого года понтификата за Львом XIV все отчетливее закрепляется образ самостоятельного и независимого духовного авторитета, стремящегося быть выше политической конъюнктуры, руководствоваться собственными убеждениями и пастырской ответственностью. Это особенно важно для Ватикана на фоне известных спекуляций, связанных с американским происхождением папы», — сказал Солтановский.
«Сейчас ясно одно: скандал вокруг высказываний президента США не добавил стабильности в нынешнюю международную обстановку», — заключил дипломат.
Трамп против Льва XIV
Ранее американский лидер после антивоенных высказываний Льва XIV написал в своей соцсети Truth Social, что «этот папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Как утверждал Трамп, если бы не его президентство, американца не избрали бы на престол святого Петра. Затем он еще раз повторил, что понтифик плохо разбирается в политике и понятия не имеет, что происходит в Иране.
Лев XIV в последние недели выступает с жесткими антивоенными проповедями, которые расцениваются как критика администрации США за ее действия на Ближнем Востоке. По пути в Алжир, где началось папская зарубежная поездка по африканским странам, Лев XIV сказал, что он «не боится американской администрации», не намерен «вступать в дискуссию» с ее главой, что он «не политик», а проповедует Евангелие и не прекратит осуждать войны.