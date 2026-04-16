Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ: Москва уважает миротворческую линию Льва XIV

Не у всех мировых лидеров позиция Ватикана встречает такое же понимание, заявил Иван Солтановский.

Источник: Reuters

ВАТИКАН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В России к последовательной миротворческой линии папы Льва XIV относятся с уважением, но не у всех мировых лидеров позиция Ватикана встречает такое же понимание. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.

«В России к последовательной миротворческой линии папы Льва XIV относятся с большим уважением, даже если по отдельным вопросам наши подходы со Святым престолом могут различаться. У части мировых лидеров позиция Ватикана не всегда встречает такое же понимание», — сказал дипломат.

«Реакция [президента США] Дональда Трампа на вполне ожидаемые и предсказуемые высказывания понтифика в связи с неспровоцированным агрессивным нападением на Иран оказалась сверхэмоциональной», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Святой престол не мог оставаться в стороне от трагедии на Святой земле, в целом на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива — «в регионе, где зародилось христианство и где христианское население сейчас находится в особо уязвимом положении». Посол также констатировал, что в католической среде, а также в околоватиканских политических и дипломатических кругах эта полемика вызвала заметную волну солидарности с папой. «По касательной она затронула и руководство Италии, имеющей по понятным причинам тесные связи с Ватиканом», — продолжил дипломат.

«На исходе первого года понтификата за Львом XIV все отчетливее закрепляется образ самостоятельного и независимого духовного авторитета, стремящегося быть выше политической конъюнктуры, руководствоваться собственными убеждениями и пастырской ответственностью. Это особенно важно для Ватикана на фоне известных спекуляций, связанных с американским происхождением папы», — сказал Солтановский.

«Сейчас ясно одно: скандал вокруг высказываний президента США не добавил стабильности в нынешнюю международную обстановку», — заключил дипломат.

Трамп против Льва XIV

Ранее американский лидер после антивоенных высказываний Льва XIV написал в своей соцсети Truth Social, что «этот папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Как утверждал Трамп, если бы не его президентство, американца не избрали бы на престол святого Петра. Затем он еще раз повторил, что понтифик плохо разбирается в политике и понятия не имеет, что происходит в Иране.

Лев XIV в последние недели выступает с жесткими антивоенными проповедями, которые расцениваются как критика администрации США за ее действия на Ближнем Востоке. По пути в Алжир, где началось папская зарубежная поездка по африканским странам, Лев XIV сказал, что он «не боится американской администрации», не намерен «вступать в дискуссию» с ее главой, что он «не политик», а проповедует Евангелие и не прекратит осуждать войны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше