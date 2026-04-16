Кремль сожалеет о решении Молдавии официально выйти из СНГ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Москва с сожалением относится к решению Кишинева официально покинуть Содружество Независимых Государств. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Мы сожалеем», — ответил он на вопрос о реакции Москвы.

Процедура будет официально завершена в апреле 2027 года.

Фактически членство Молдавии в СНГ последние годы было номинальным. Президент РФ Владимир Путин называл эту страну в числе тех, что «числятся, но не работают в формате». В Кремле ранее отмечали, что СНГ за многие годы подтвердило свою полезность для стран-участниц.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
