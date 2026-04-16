Участники СВО, опытные политики, педагоги и общественники: «Единая Россия» продолжает приём заявок на предварительное голосование

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля.
В Красноярском крае продолжается предварительное голосование партии «Единая Россия». До окончания регистрации кандидатов остается две недели. За это время в качестве участников заявилось 268 человек. Самая большая конкуренция развернулась на предварительном голосовании по определению кандидатов на выборы депутатов Законодательного Собрания. Здесь конкурс составил более четырех человек на место.
Среди подавших документы для участия в процедуре — кавалер ордена Мужества, председатель общественной организации Союз ветеранов СВО в Красноярском крае, участник программы «Сибирский характер» Игорь Балаболенко. После окончания военно-инженерного института СФУ, в 2018 году поступил на контрактную службу. С начала СВО находился в зоне боевых действий в должности командира отдельной противотанковой батареи. В апреле 2022 года во время выполнения боевого задания вывел из-под огня противника восьмерых подчиненных, при этом сам был тяжело ранен. В настоящее время является преподавателем военно-учебного центра СФУ. По его словам, решение участвовать в предварительном голосовании продиктовано желанием поддержать участников СВО и их семьи: «С момента открытия общественной организации, моим главным занятием является помощь участникам специальной военной операции. Но поскольку моего статуса военнослужащего для обращения в различные инстанции мало, было принято решение участвовать в предварительном голосовании. Это поможет комплексно помогать людям».
Опытные политики также принимают участие в процедуре. Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Виктор Кардашов отметил, что решение принял послу встреч с жителями округа: «Решение важное, оно исходило от избирателей. Был в командировке в своем округе, на встречах с жителями получил вопрос о предстоящих выборах и дальнейшем развитии территорий. Понял, что люди поддерживают, понимают, важно продолжить реализацию наших проектов и программ. Предварительное голосование — преимущество партии “Единая Россия”, она дает возможность многим попробовать свои силы, дает большой опыт, а того, кто достоин представлять партию на выборах, выбирают люди».
Документы подал и начальник регионального штаба Красноярского регионального отделения «ЮНАРМИЯ» Денис Побилат: «Перед тем, как принять участие, долго думал. Учитывая свой опыт работы в органах исполнительной власти и Законодательном Собрании края, понимаю, что есть проблемы у северных территорий региона. Неоднократно бывал в Эвенкийском муниципальном округе, общался с жителями, знаком с вопросами, которые их беспокоят».
Директор благотворительного фонда «Просто Добро» Наталья Баранчикова сотрудничает с «Единой Россией» давно. На этот раз решила пройти процедуру сама: «Вместе с партийцами работали над разными партийными проектами, вместе помогали медикам в период ковида, затем организовывали работу гуманитарного центра. Накоплен большой опыт, хочется проявить себя и сделать жизнь людей лучше».
Директор центра дополнительного образования «Престиж» Марина Олешкевич свои силы в политике пробует впервые: «Более 30 лет работаю в образовании, имею большой управленческий опыт. Всегда с переживаниями отношусь к проблемам жителей города, стараюсь принимать участие в решении разных вопросов, не проходить мимо. Мой главный принцип — меньше говорить, больше делать. Я работаю для людей».
Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.
В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги. Регистрация избирателей начнётся 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.