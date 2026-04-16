Нарышкин счел напряженной обстановку на границах России и Белоруссии

Обстановку на западных границах России и Белоруссии можно назвать напряженной, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».
«Обстановку можно охарактеризовать как очень напряженную. Мы видим, как в странах Балтии, Польше идет усиленная милитаризация экономики, идет усиленное военное строительство, развивается мобилизационный потенциал территорий», — сказал Нарышкин после совместного заседания коллегий СВР и КГБ Белоруссии.
Он напомнил, что недавно Польша и страны Балтии вышли из конвенции о запрещении противопехотных мин. Он подчеркнул, что эти государства создают новые фортификационные сооружения на своих восточных границах.
«Я должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны. Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада», — заявил Нарышкин.
Он отметил, что в освобождении Польши участвовали солдаты и офицеры Красной армии, которые принесли стране свободу, освобождение от нацизма и оккупации со стороны нацистской Германии.
«История может повториться», — заключил директор СВР.
В 2025 году Польша, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия заявили о выходе из Оттавской конвенции 1997 года о запрете противопехотных мин. Страны Балтии окончательно вышли из соглашения 27 декабря, а Польша перестала в нем участвовать 20 февраля 2026-го.
