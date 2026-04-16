Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Школа не присматривает за ресторанами»: депутат резко высказался об учителях и выпускных

Несмотря на ежегодные запреты на проведение выпускных вечеров в ресторанах с пышными застольями, родители продолжают активно готовиться к торжествам.

Источник: EL.kz

Уже сейчас заказываются залы, приглашаются артисты и организуются масштабные мероприятия, не уступающие свадьбам, сообщает интернет-портал El.kz.

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что перекладывать ответственность за такие мероприятия на педагогов — неправильно.

«Самое главное — не привлекать к этому учителей. Раньше была практика: педагогов отправляли даже ночью контролировать рестораны. Это не входит в их обязанности», — отметил депутат.

По его словам, подобные ограничения вводятся ежегодно, однако их исполнение остаётся проблемным.

«Это вопрос, который поднимается каждый год. Были приняты различные решения, но результата, по сути, нет», — подчеркнул Аймагамбетов.

Депутат напомнил, что ответственность за выпускников после окончания школы должны нести их родители, а не образовательные учреждения.

«Нельзя после окончания 11 класса перекладывать всю ответственность на школу и учителей. За ребёнка отвечают родители», — сказал он.

Аймагамбетов также отметил, что учителя не имеют отношения к организации дорогостоящих мероприятий.

«Учителя никогда не говорят арендовать лимузины или заказывать дорогие рестораны. Это решение самих родителей», — добавил он.

Ранее депутат Ирина Смирнова также заявляла, что учебные заведения не должны нести ответственность за выпускные вечера, организованные вне школы.

В Казахстане обсуждается введение новых правил, которые могут запретить проведение выпускных мероприятий вне стен школы. Однако окончательное решение пока не принято.

Ранее мы рассказали, что казахстанцам усложняют поступление в вузы России.