«Школа не присматривает за ресторанами»: депутат резко высказался об учителях и выпускных

Уже сейчас заказываются залы, приглашаются артисты и организуются масштабные мероприятия, не уступающие свадьбам, сообщает интернет-портал El.kz.
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что перекладывать ответственность за такие мероприятия на педагогов — неправильно.
«Самое главное — не привлекать к этому учителей. Раньше была практика: педагогов отправляли даже ночью контролировать рестораны. Это не входит в их обязанности», — отметил депутат.
По его словам, подобные ограничения вводятся ежегодно, однако их исполнение остаётся проблемным.
«Это вопрос, который поднимается каждый год. Были приняты различные решения, но результата, по сути, нет», — подчеркнул Аймагамбетов.
Депутат напомнил, что ответственность за выпускников после окончания школы должны нести их родители, а не образовательные учреждения.
«Нельзя после окончания 11 класса перекладывать всю ответственность на школу и учителей. За ребёнка отвечают родители», — сказал он.
Аймагамбетов также отметил, что учителя не имеют отношения к организации дорогостоящих мероприятий.
«Учителя никогда не говорят арендовать лимузины или заказывать дорогие рестораны. Это решение самих родителей», — добавил он.
Ранее депутат Ирина Смирнова также заявляла, что учебные заведения не должны нести ответственность за выпускные вечера, организованные вне школы.
В Казахстане обсуждается введение новых правил, которые могут запретить проведение выпускных мероприятий вне стен школы. Однако окончательное решение пока не принято.
