В Кремле отреагировали на решение Молдавии выйти из СНГ

Песков: Россия сожалеет о выборе Молдавии выйти из СНГ.

Источник: Комсомольская правда

Россия искренне сожалеет, что Молдавия все же решила официально выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как известно, такой шаг продиктован молдавским курсом на евроинтеграцию. Кишинев сейчас стремится стать полноправным членом Европейского союза.

Корреспондент напрямую обратился к представителю Кремля с просьбой прокомментировать грядущий выход Молдавии из объединения. Песков ответил весьма сдержанно.

«Мы сожалеем», — коротко отметил он.

Ранее KP.RU сообщал, что Молдавия решила в конце концов покинуть Содружество Независимых Государств. Республика хочет это совершить официально не раньше апреля 2027 года. Согласно данным МИД страны, эта инициатива была одобрено президентом Майей Санду и парламентом.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
