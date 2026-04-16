В Кремле отреагировали на решение Молдавии выйти из СНГ

Россия искренне сожалеет, что Молдавия все же решила официально выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как известно, такой шаг продиктован молдавским курсом на евроинтеграцию. Кишинев сейчас стремится стать полноправным членом Европейского союза.
Корреспондент напрямую обратился к представителю Кремля с просьбой прокомментировать грядущий выход Молдавии из объединения. Песков ответил весьма сдержанно.
«Мы сожалеем», — коротко отметил он.
Ранее KP.RU сообщал, что Молдавия решила в конце концов покинуть Содружество Независимых Государств. Республика хочет это совершить официально не раньше апреля 2027 года. Согласно данным МИД страны, эта инициатива была одобрено президентом Майей Санду и парламентом.