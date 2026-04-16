Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе призвали серьёзно отнестись к словам Лаврова о милитаризации НАТО

Высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о стремительной милитаризации НАТО и внутренних разногласиях в альянсе не стоит игнорировать. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Так вы собираетесь сдерживать Россию и Китай, да? Так вы будете атаковать Россию и Китай, не так ли? Иначе какой смысл в НАТО без США, если они не будут вынашивать планов нападения на Россию? Лавров предупредил именно об этом: милитаризация происходит очень быстро», — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что идея формирования нового военного объединения на Западе уже обсуждается, причем ключевая роль в нем может достаться Украине. Речь идёт о создании структуры, в которой Киев станет центральным участником. Подобные планы уже просматриваются в заявлениях западных стран.

