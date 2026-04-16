Российские военные сбили 207 дронов ВСУ за ночь. Военная операция, день 1513-й

9:17 ВСУ за сутки 61 раз обстреляли приграничные населенные пункты Курской области из артиллерийских орудий, раскрыл губернатор региона Александр Хинштейн.
9:01 В Минобороны России показали, как экипажи танков Т-90М «Прорыв» 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Днепр» уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
8:45 В Киеве во время действия воздушной тревоги прогремела серия взрывов, передает украинский телеканал «Общественное».
8:30 В двух частных домах в Балаклавском районе Севастополя были выбиты окна в результате атаки дронов ВСУ. Всего в городе и на подлете к нему сбили 19 беспилотников, рассказал губернатор Михаил Развожаев.
8:11 ? Мирный житель пострадали при ударе дрона ВСУ по Никитовскому району Горловки в ДНР, рассказал глава города Иван Приходько.
8:08 В связи с массированной атакой беспилотников на Туапсе в городе отменены занятия в первую смену в школах и других образовательных учреждениях, написал мэр Сергей Бойко.
8:05 ? Два ребенка в возрасте 5 и 14 лет погибли в результате ударов дронов ВСУ по жилым домам в Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, двое взрослых получили ранения.
«В Туапсе в результате падения обломков повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом», — добавил глава региона.
8:02 Армия России за ночь средствами ПВО сбила 207 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным и Азовским морями, объявили в Минобороны РФ.
8:00 Сегодня 1513-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.