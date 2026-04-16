Пожар вспыхнул на одном из крупнейших НПЗ Австралии

В Джилонге на одном из двух действующих нефтеперерабатывающих заводов Австралии произошел пожар, возгорание может привести к перебоям в производстве бензина. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC.
Пожар на заводе Viva Energy в Джилонге начался 15 апреля после 23:00 по местному времени (16:00 мск). По словам австралийского министра энергетики Криса Боуэна, инцидент выглядит как несчастный случай, никаких подозрительных обстоятельств выявить не удалось.
По данным пожарной службы штата Виктория, пожар начался в секции, где производится автомобильный бензин, там произошли утечка и несколько небольших взрывов. Огонь охватил участок площадью 30 на 30 м. После взрывов пожар стал «довольно крупным и интенсивным», его удалось локализовать.
Нефтеперерабатывающий завод Viva Energy производит 50% топлива штата Виктории и 10% во всей Австралии. Он является одним из двух предприятий, которые могут перерабатывать топливо внутри страны.
Министр энергетики допустил, что возгорание может сказаться на производстве бензина «на некоторое время». По его словам, предприятие продолжит производить дизельное топливо и авиакеросин «в сниженных объемах» из-за мер предосторожности.
В конце марта штаты и территории Австралии согласовали с федеральным правительством национальный план обеспечения топливной безопасности. Согласно ему, в стране на три месяца вдвое снизили акцизы на топливо, а также дорожный сбор для большегрузных транспортных средств.
