Сенат США отклонил резолюцию об окончании войны с Ираном

Сенат США отклонил резолюцию, предусматривающую прекращение военных действий в Иране до тех пор, пока конгресс не одобрит их ведение, передает Reuters.
Проект документа поддержали 47 сенаторов, 52 проголосовали против. Один законодатель воздержался от голосования.
Резолюцию разработали представители Демократической партии. Это четвертая подобная инициатива со стороны демократов, все они были отклонены сенатом, где большинство мест принадлежит Республиканской партии.
Среди республиканцев в поддержку проекта высказался только сенатор Рэнд Пол из Кентукки. Среди демократов против резолюции проголосовал сенатор Джон Феттерман, представляющий Пенсильванию.
Согласно Конституции США, право объявлять войну имеет только конгресс. При этом многие американские лидеры придерживаются мнения, что это правило не распространяется на краткосрочные операции или если страна находится под непосредственной угрозой.
В начале марта обе палаты конгресса — палата представителей и сенат — отклонили резолюцию, которая запретила бы главе государства Дональду Трампу вести военную операцию в Иране без согласия конгресса. Тогда против документа проголосовали 53 сенатора и 219 членов палаты представителей.
