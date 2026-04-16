Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минкульта РФ Любимова высказалась о будущем пермского цирка

ПЕРМЬ, 16 апреля, ФедералПресс. Во время визита в Пермь министр культуры РФ Ольга Любимова посетила цирк. Она сообщила о том, что его ждет большая модернизация.

«Пермский цирк — единственное подобного рода культурно-развлекательное учреждение в крупном промышленном регионе. Ему больше полувека. И оно, безусловно, требует реконструкции и адаптации под современные потребности. В рамках текущего ремонта уже проведен ряд работ. Обсудили вопрос включения здания в Реестр объектов капитального строительства и передачи здания для проведения работ по реконструкции», — рассказала Ольга Любимова.

Она выразила уверенность, что после модернизации пермский цирк станет удобным, функциональным и технологичным.

Отметим, что во время визита в столицу Прикамья 15 апреля глава Минкульта РФ вместе с губернатором Дмитрием Махониным приняла участие в открытии детского музейного центра на территории пространства «Завод Шпагина», а также осмотрела экспозиции художественной галереи в новом здании.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что делегации 15 муниципалитетов России обсудили в Перми актуальные вопросы городского развития. Совещание прошло на площадке городской думы.

Фото: ФедералПресс / Дмитрий Шевалдин.

