Глава Минкульта РФ Любимова высказалась о будущем пермского цирка

«Пермский цирк — единственное подобного рода культурно-развлекательное учреждение в крупном промышленном регионе. Ему больше полувека. И оно, безусловно, требует реконструкции и адаптации под современные потребности. В рамках текущего ремонта уже проведен ряд работ. Обсудили вопрос включения здания в Реестр объектов капитального строительства и передачи здания для проведения работ по реконструкции», — рассказала Ольга Любимова.
Она выразила уверенность, что после модернизации пермский цирк станет удобным, функциональным и технологичным.
Отметим, что во время визита в столицу Прикамья 15 апреля глава Минкульта РФ вместе с губернатором Дмитрием Махониным приняла участие в открытии детского музейного центра на территории пространства «Завод Шпагина», а также осмотрела экспозиции художественной галереи в новом здании.
Фото: ФедералПресс / Дмитрий Шевалдин.