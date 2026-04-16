В Павлодаре контрактник ранил сослуживца и погиб

АСТАНА, 16 апреля — Sputnik
В Павлодаре во время стрельбы погиб военнослужащий. Такая новость распространилась в социальных сетях.
Информацию подтвердили и прокомментировали в Министерстве внутренних дел Казахстана. В ведомстве сообщили, что это произошло в одной из воинских частей Национальной гвардии.
«По предварительным данным, военнослужащий по контракту произвел выстрелы из закрепленного оружия. В результате он скончался на месте происшествия. Другой военнослужащий по контракту получил ранение», — сообщили в МВД.
Сейчас проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшему военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь.
«Ход расследования находится на контроле у Военной службы правопорядка МВД. Просим воздержаться от распространения непроверенной информации», — говорится в сообщении.