ЕС и НАТО спорят о контроле над милитаризацией Европы, пишет FT

FT: ЕС и НАТО борются за влияние в сфере военной промышленности Европы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ЕС и НАТО испытывают разногласия по поводу того, кто из них будет контролировать милитаризацию Европы, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

«Ведется война за влияние в сфере оборонной промышленности. Речь идет о том, кто будет управлять наращиванием объемов производства и как это сказывается на вооружении, которое Европа будет использовать в будущем», — приводит издание слова одного из чиновников.

Одна из тем споров — какую роль будут играть американские вооружения в милитаризации Европы, пишет газета.

Как отмечает исследователь института по изучению вопросов безопасности ЕС Джузеппе Спатафора, Евросоюз хочет развивать военное производство внутри Европы, альянс же настаивает на том, чтобы связи в этой сфере оставались трансатлантическими.

По данным издания, отношения американского руководства к Европе, в том числе стремление заполучить контроль над Гренландией, лишь больше убедили Еврокомиссию в том, что достижение стратегической автономии в военном производстве крайне важно для снижения зависимости евроблока от США.

По мнению одного из чиновников, НАТО может определять, какие виды вооружений необходимы странам, однако в сферах нормативного регулирования и финансов альянс мало что может предложить.

Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации, в частности в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 миллиардов евро, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов.

Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2034 году.

МИД РФ 11 декабря заявило, что проект милитаризации Европы направлен на противодействие мифической угрозе со стороны России, это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше