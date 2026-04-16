Премьер Гренландии усомнился в готовности НАТО защищать остров от США

Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен признался, что не уверен, будут ли страны НАТО сражаться за остров, если того потребует ситуация. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.
Нильсена спросили, предоставило ли руководство НАТО гарантии того, что входящие в альянс страны готовы выступить против США для защиты Гренландии в случае необходимости. «Я не знаю, могло бы НАТО дать гарантии, что будет сражаться за нас против другого союзника. Мы все по-прежнему являемся союзниками», — отметил Нильсен.
Кризис вокруг Гренландии обострился в январе прошлого года на фоне угрозы Трампа установить контроль на островом. После возвращения в Белый дом он не раз заявлял о намерении присоединить Гренландию к США. Американский президент настаивал, что остров «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны.
17 января Трамп объявил о введении с 1 февраля десятипроцентных пошлин на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Эти меры, по его словам, будут действовать до достижения договоренностей о «полном и окончательном приобретении» Гренландии. С 1 июня ставка должна увеличиться до 25%.
В ответ европейские страны направили солдат в Гренландию для учений «Арктическая стойкость». В конце января МИД Дании сообщил, что США, Дания и Гренландия собрались для обсуждения решения «американских опасений по поводу безопасности в Арктике». Ведомство при этом отметило необходимость соблюдения красных линий королевства.
21 января Трамп заявил, что не будет вводить 10‑процентные тарифы, сославшись на достигнутую с генсеком НАТО Марком Рютте рамочную договоренность по Гренландии и Арктике.