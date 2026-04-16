Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь силы ПВО сбили 207 украинских дронов над регионами России

Дежурные средства ПВО уничтожили 207 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России за минувшую ночь, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Дежурные средства ПВО уничтожили 207 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России за минувшую ночь, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны перехватили в небе над Белгородской Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областями. Также военные сбили беспилотники над территорией Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью регион подвергся массовой атаке дронов. В Туапсе погибли двое детей. Еще два человека получили ранения.

Также в результате падения обломков беспилотников в городе были повреждены пять частных домов и один многоквартирный. Фрагменты дронов упали и на территории предприятий у морского порта.

Над Севастополем военные уничтожили 19 беспилотников. В результате налета никто не пострадал, уточнил губернатор города Михаил Развожаев. Спасатели зафиксировали повреждения окон в двух частных домах.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше