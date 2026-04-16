За ночь силы ПВО сбили 207 украинских дронов над регионами России

Дежурные средства ПВО уничтожили 207 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России за минувшую ночь, сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны перехватили в небе над Белгородской Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областями. Также военные сбили беспилотники над территорией Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью регион подвергся массовой атаке дронов. В Туапсе погибли двое детей. Еще два человека получили ранения.
Также в результате падения обломков беспилотников в городе были повреждены пять частных домов и один многоквартирный. Фрагменты дронов упали и на территории предприятий у морского порта.
Над Севастополем военные уничтожили 19 беспилотников. В результате налета никто не пострадал, уточнил губернатор города Михаил Развожаев. Спасатели зафиксировали повреждения окон в двух частных домах.
