В Туапсе отменили занятия в школах после атаки дронов

Занятия в первую смену отменили в школах Туапсе после ночной массированной атаки дронов. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко в телеграм-канале.
«Сегодня, 16 апреля, в связи с ситуацией в Туапсе отменены занятия в первую смену в городских школах и других образовательных учреждениях. В детских садах города организованы дежурные группы», — написал Бойко.
До этого глава города сообщил, что в школе № 6 открыли пункт временного размещения.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в ночь на 16 апреля регион подвергся массовой атаке беспилотников. В Туапсе в результате атаки погибли двое детей — пяти и 14 лет. По предварительным данным, двое взрослых получили ранения.
Кроме того, в Туапсе при падении обломков повреждения также получили пять частных и один многоквартирный жилые дома. Фрагменты дронов также упали на территории предприятий у морского порта, повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме в сочинском поселке Лоо.
