FT узнала о спорах в Британии из-за денег на отправку военных на Украину

В британском правительстве возник спор относительно финансирования отправки войск на Украину, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников.
Спор касается того, кто должен финансировать вклад Великобритании в миссию по отправке на Украину войск — Казначейство (аналог Министерства финансов) или Министерство обороны. Он также вылился в более широкие дискуссии о военных расходах государства.
Изначально предполагалось, что Казначейство возьмет деньги из резервного фонда правительства. Однако оно отказалось от этой идеи, что вызвало недовольство в Министерстве обороны. Ведомство настаивало, что траты на деятельность «коалиции желающих» (государств, которые допускают отправку войск на Украину) относятся к непредвиденным расходам, которые должны финансироваться из резервов Казначейства, предназначенных для исключительных обстоятельств, поясняют источники, знакомые с ситуацией.
Как сообщили FT британские чиновники, позже оборонное ведомство признало, что финансировать инициативу придется из собственного бюджета, вопрос более не подлежал обсуждениям.
Речь идет о £200 млн ($271,5 млн), хотя у Минобороны Великобритании и так прогнозируется дефицит бюджета в размере £28 млрд ($38 млрд) на ближайшие четыре года.
Общая сумма расходов «коалиции желающих» на начальном этапе, как ожидается, составит £600−800 млн ($814,5 млн — более $1 млрд), а это означает, что впереди могут быть новые раунды споров, сказал FT представитель правительства Великобритании. Что касается Украины, британское военное руководство «продолжает работу над планированием многонациональных сил для Украины, чтобы мы знали, как, где и кто будет развернут», добавил он.
Британия ведет подготовку к возможному размещению войск на Украине уже несколько месяцев. Лондон сформировал штаб с бюджетом £200 млн и численностью 70 человек в рамках создания многонациональных сил для отправки их на Украину.
Москва категорически против появления там контингента стран Запада. Президент России Владимир Путин говорил, что риск размещения иностранного контингента на территории Украины был одной из причин военного конфликта. Он предупреждал, что в случае появления иностранных военных на Украине в ходе боевых действий такой контингент станет законной целью для поражения. Размещение на Украине военнослужащих или военных объектов стран Запада Москва будет считать иностранной интервенцией, заявлял МИД.