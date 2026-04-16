Судоходство в Ормузе под угрозой — РФ обсуждает меры и следит за диалогом США и Ирана

Россия подключилась к обсуждению мер по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе и параллельно работает над проектом резолюции Совбеза ООН по иранской теме. Об этом «Известиям» заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов.
По его словам, вопрос прохода судов должен решаться с опорой на международное право, однако конкретные механизмы пока не определены. Ситуация осложняется действиями сторон конфликта — в частности, объявленной США блокадой судов, связанных с Ираном.
На фоне угроз экипажи ряда судов отказываются заходить в пролив, что уже приводит к сбоям в логистике. Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил создать специальный механизм мониторинга движения судов, однако поддержка этой инициативы остается под вопросом.
Параллельно Москва и Пекин продвигают собственный проект резолюции по Ирану. Документ уже внесен в Совет Безопасности и обсуждается на уровне консультаций. Как отметил Алимов, его дальнейшая судьба будет зависеть от хода переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
Ранее Совбез ООН не смог принять альтернативный проект по Ормузскому проливу — Россия и Китай воспользовались правом вето. В Москве заявили, что документ создавал опасный прецедент и мог усилить конфронтацию.
Переговоры между США и Ираном пока не дали результата, однако стороны не исключают их продолжения. По данным СМИ, обсуждается продление режима прекращения огня, а новый раунд может состояться в ближайшее время.
На практике судоходство через пролив полностью не остановлено. Несмотря на заявления о блокаде, через Ормуз продолжают проходить суда, включая танкеры, связанные с Ираном и Китаем.
Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие событий будет напрямую зависеть от исхода диалога между Ираном и США.
