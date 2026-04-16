Кремль сожалеет о решении Молдавии официально выйти из СНГ

Москва с сожалением относится к решению Кишинева официально покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ). Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Мы сожалеем, — ответил он на вопрос ТАСС о реакции Москвы.
Молдавия выйдет из состава СНГ через год. Об этом в среду, 15 апреля, заявил вице-премьер и глава МИД страны Михай Попшой.
12 января президент Молдавии Майя Санду заявила, что на потенциальном референдуме проголосовала бы за объединение страны с Румынией в связи с геополитической ситуацией вокруг Молдавии и в мире в целом. Она пояснила, что такой стране, как Молдавия, «становится все сложнее выживать», а также существовать в качестве «демократии и суверенного государства». При этом, по словам Санду, сейчас в стране нет большинства, которое поддержало бы объединение с Румынией.
Еще 2 апреля парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении проект денонсации устава Содружества Независимых Государств. Об этом сообщил спикер законодательного органа Игорь Гросу. Он напомнил, что ранее, 20 марта, депутаты приняли в первом чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава организации.