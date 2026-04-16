Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль сожалеет о решении Молдавии официально выйти из СНГ

Москва с сожалением относится к решению Кишинева официально покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ). Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы сожалеем, — ответил он на вопрос ТАСС о реакции Москвы.

Молдавия выйдет из состава СНГ через год. Об этом в среду, 15 апреля, заявил вице-премьер и глава МИД страны Михай Попшой.

12 января президент Молдавии Майя Санду заявила, что на потенциальном референдуме проголосовала бы за объединение страны с Румынией в связи с геополитической ситуацией вокруг Молдавии и в мире в целом. Она пояснила, что такой стране, как Молдавия, «становится все сложнее выживать», а также существовать в качестве «демократии и суверенного государства». При этом, по словам Санду, сейчас в стране нет большинства, которое поддержало бы объединение с Румынией.

Еще 2 апреля парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении проект денонсации устава Содружества Независимых Государств. Об этом сообщил спикер законодательного органа Игорь Гросу. Он напомнил, что ранее, 20 марта, депутаты приняли в первом чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава организации.

СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона.
