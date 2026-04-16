В НАТО недовольны военными инициативами ЕС, пишет FT

Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации, в частности в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 миллиардов евро, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года.