«Чиновники НАТО выражали недовольство недавними инициативами ЕС, в том числе планами по созданию… так называемой “стены дронов”… и усилением центрального военного штаба ЕС. Эти меры рассматриваются как часть усилий фон дер Ляйен сделать перевооружение центральным элементом своего наследия», — говорится в публикации.
По мнению неназванного дипломата альянса, Еврокомиссии следует заниматься теми сферами, в которых у нее уже есть экспертиза.
«Подпишите какие-нибудь хорошие торговые сделки и держитесь подальше от трансатлантической безопасности», — подчеркнул он.
Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации, в частности в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 миллиардов евро, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года.
МИД РФ 11 декабря заявило, что проект милитаризации Европы направлен на противодействие мифической угрозе со стороны России, это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой.