Сменился директор департамента информполитики администрации губернатора Прикамья

К работе на новой должности она приступила с 16 апреля, сообщает газета «Звезда». В свою очередь, предыдущий директора ДИПа Артем Вороненко занял должность заместителя руководителя ЦУРа Прикамья.
Отметим, что Артем Вороненко трудился начальником департамента информполитики администрации губернатора края с июня 2023 года. До этого он с 2018 года занимал пост заместителя руководителя ведомства.
Ольга Ожигова работает в медиасфере 10 лет. В частности, она была главным редактором ИД «Наша жизнь», а также руководила информационным центром Пермского муниципального округа. В августе 2024 года стала замруководителя ЦУРа.
