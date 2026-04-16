Сменился директор департамента информполитики администрации губернатора Прикамья

ПЕРМЬ, 16 апреля, ФедералПресс. Стало известно о рокировке в руководстве между департаментом информационной политики (ДИП) администрации губернатора Прикамья и краевым Центром управления регионом (ЦУР). Замруководителя ЦУРа Ольга Ожигова возглавила ДИП.

К работе на новой должности она приступила с 16 апреля, сообщает газета «Звезда». В свою очередь, предыдущий директора ДИПа Артем Вороненко занял должность заместителя руководителя ЦУРа Прикамья.

Отметим, что Артем Вороненко трудился начальником департамента информполитики администрации губернатора края с июня 2023 года. До этого он с 2018 года занимал пост заместителя руководителя ведомства.

Ольга Ожигова работает в медиасфере 10 лет. В частности, она была главным редактором ИД «Наша жизнь», а также руководила информационным центром Пермского муниципального округа. В августе 2024 года стала замруководителя ЦУРа.

Ранее «ФедералПресс» писал о кадровых перестановках в прикамском АПК: экс-глава агентства МСП возглавила Центр развития агробизнеса.

Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.