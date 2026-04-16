10 бойцов из Волжского посмертно наградил Владимир Путин

Орденами и медалями посмертно наградил 10 жителей Волжского, погибших в зоне СВО, глава российского государства Владимир Путин.
«Наши земляки проявили отвагу, самоотверженность и до конца выполнили свой воинский долг», — говорится в сообщении администрации города.
Пять волжан отмечены орденами Мужества. Такой награды удостоены:
младший сержант Рафаэль Газеев;
младший сержант Алексей Ткаченко;
сержант Денис Даримов;
ефрейтор Дмитрий Куцых;
рядовой Вачик Нерсисян.
Медали Жукова президент РФ удостоил:
рядового Ивана Исаева;
рядового Михаила Липченко;
рядового Романа Щетникова.
Медалью Суворова награжден рядовой Павел Антоненко. Медалью «За отвагу» — младший сержант Антон Макаров.
Накануне в Новоаннинском районе передали награды родным погибших военнослужащих.