10 бойцов из Волжского посмертно наградил Владимир Путин

Родным передали ордена Мужества, медали Жукова, медаль Суворова и медаль «За отвагу».

Орденами и медалями посмертно наградил 10 жителей Волжского, погибших в зоне СВО, глава российского государства Владимир Путин.

«Наши земляки проявили отвагу, самоотверженность и до конца выполнили свой воинский долг», — говорится в сообщении администрации города.

Пять волжан отмечены орденами Мужества. Такой награды удостоены:

младший сержант Рафаэль Газеев;

младший сержант Алексей Ткаченко;

сержант Денис Даримов;

ефрейтор Дмитрий Куцых;

рядовой Вачик Нерсисян.

Медали Жукова президент РФ удостоил:

рядового Ивана Исаева;

рядового Михаила Липченко;

рядового Романа Щетникова.

Медалью Суворова награжден рядовой Павел Антоненко. Медалью «За отвагу» — младший сержант Антон Макаров.

Накануне в Новоаннинском районе передали награды родным погибших военнослужащих.