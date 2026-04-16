Вэнса обвинили в контактах с Нетаньяху — переговоры вызвали скандал

Во время переговоров США и Ирана в Исламабаде вице-президент США Джей Ди Вэнс поддерживал связь с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Во время переговоров США и Ирана в Исламабаде вице-президент США Джей Ди Вэнс поддерживал связь с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на профессора Тегеранского университета Мохаммада Маранди.

По словам эксперта, Вэнс якобы регулярно передавал израильской стороне информацию о ходе переговоров. Он также заявил, что такие действия вызывают вопросы о независимости американской позиции.

Маранди отметил, что иранская делегация действовала иначе. По его утверждению, перед поездкой в Исламабад глава переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф согласовал рамки диалога с представителями руководства страны и далее не поддерживал дополнительных контактов.

Эксперт также связал ситуацию вокруг переговоров с действиями Израиля. По его мнению, позиция Нетаньяху могла повлиять на ход обсуждений и осложнить достижение договоренностей.

На этом фоне сохраняется напряженность вокруг Ормузского пролива. Ранее в МИД Ирана заявляли, что действия США в регионе могут привести к срыву режима прекращения огня.

