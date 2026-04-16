Вэнса обвинили в контактах с Нетаньяху — переговоры вызвали скандал

Во время переговоров США и Ирана в Исламабаде вице-президент США Джей Ди Вэнс поддерживал связь с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на профессора Тегеранского университета Мохаммада Маранди.