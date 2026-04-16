Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: хуситы могут заблокировать перевозку нефти через Красное море

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) в качестве помощи Ирану может перекрыть альтернативный канал поставок нефти в Красном море. Об этом говорится в аналитическом материале телеканала CNN.

Источник: РИА "Новости"

В нем отмечается, что Ирану на фоне блокировки Ормузского пролива Соединенными Штатами сейчас нужно решить «стратегическую головоломку». «Варианты эскалации конфликта рискованны, так как могут спровоцировать возобновление боевых действий и нарушить перемирие с США и Израилем», — указывает CNN.

В связи с этим, считает телеканал, Иран может использовать поддерживаемых им хуситов, которые могли бы перекрыть «альтернативный маршрут поставок нефти через Красное море». «Такой шаг станет сокрушительным ударом по мировой экономике и, безусловно, усилит политическое давление на [президента США Дональда] Трампа, так как война может выйти из-под контроля», — отмечается в материале CNN.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее проинформировали обе стороны, им не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. США ввели морскую блокаду Ирана с 13 апреля.

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше