CNN: хуситы могут заблокировать перевозку нефти через Красное море

В связи с этим, считает телеканал, Иран может использовать поддерживаемых им хуситов, которые могли бы перекрыть «альтернативный маршрут поставок нефти через Красное море». «Такой шаг станет сокрушительным ударом по мировой экономике и, безусловно, усилит политическое давление на [президента США Дональда] Трампа, так как война может выйти из-под контроля», — отмечается в материале CNN.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.
11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее проинформировали обе стороны, им не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. США ввели морскую блокаду Ирана с 13 апреля.