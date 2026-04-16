Киев в дыму — после ночных ударов город накрыло гарью

Киев оказался затянут густым черным дымом после ночных ударов. Об этом сообщает издание «Страна.ua», опубликовавшее кадры из разных районов города.

На видео заметно, как в нескольких частях столицы поднимаются плотные столбы дыма. Точные причины возгораний официально не уточняются.

По данным источников, в ночь на четверг по Киеву и Днепру были нанесены удары с применением ракет и беспилотников. В городе и области объявлялась воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в городе Ахтырка в Сумской области. Там также действовали сигналы тревоги. Накануне в этом районе уже фиксировались повторные взрывы.

В тот же день под удар попали объекты в Одесской области, включая портовую инфраструктуру.

Удары по объектам на территории Украины наносятся с осени 2022 года. По заявлениям Минобороны России, целью являются объекты энергетики, оборонной промышленности, системы управления и связи.

