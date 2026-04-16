Франция отпустила следовавший из России танкер Deyna

В январе Франция перехватила в Средиземном море еще один танкер — Grinch. Президент республики Эмманюэль Макрон тогда говорил, что судно «прибыло из России», следовало под поддельным флагом и находится под санкциями. По данным французской прокуратуры, все члены экипажа судна были гражданами Индии. Позднее власти освободили танкер Grinch после уплаты компанией — владельцем судна штрафа в «несколько миллионов евро». Российский МИД отвергал какую-либо связь задержанного судна с Москвой.