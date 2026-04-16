Франция отпустила следовавший из России танкер Deyna

Власти Франции отменили арест, прежде наложенный на танкер Deyna, судно покинуло территориальные воды страны. Об этом сообщила Морская префектура Средиземноморья республики в X.
«Арест судна был снят префектом департамента Буш-дю-Рон, и [танкер] Deyna покинул французские территориальные воды. Во время транзита и до выхода из [территориальных] вод, находящихся под французским суверенитетом и юрисдикцией, Deyna остается под надзором компетентных французских морских служб», — сказано в заявлении.
Танкер, следовавший под мозамбикским флагом из Мурманска, был перехвачен Францией в конце марта. Власти страны посчитали его связанным с теневым флотом.
Суд в Марселе назначил компании, владеющей танкером, штраф, он был уплачен. Взыскание наложили «за неспособность обосновать гражданство судна (отсутствие флага)», что является правонарушением согласно французским законам.
По данным сервиса Marine Traffic, танкер Deyna находится в Балеарском море к югу от Марселя и востоку от побережья Испании.
В январе Франция перехватила в Средиземном море еще один танкер — Grinch. Президент республики Эмманюэль Макрон тогда говорил, что судно «прибыло из России», следовало под поддельным флагом и находится под санкциями. По данным французской прокуратуры, все члены экипажа судна были гражданами Индии. Позднее власти освободили танкер Grinch после уплаты компанией — владельцем судна штрафа в «несколько миллионов евро». Российский МИД отвергал какую-либо связь задержанного судна с Москвой.
В конце марта МИД России заявил, что страны ЕС, используя термин «теневой флот», занимаются «разбоем на морских коммуникациях», останавливая и направляя в свои порты суда, которые считают связанными с поставками российских грузов. В ведомстве указали, что такого понятия не существует в международном морском праве.
Президент России Владимир Путин заявлял, что попытки нанести стране какой-либо ущерб, в том числе так называемому теневому флоту, «приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить».