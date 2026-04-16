Посол предупредил россиян о риске потерять недвижимость в Финляндии

Власти Финляндии могут пересмотреть уже заключенные сделки россиян с недвижимостью задним числом, заявил в интервью ТАСС посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
Дипломат напомнил, что в июле прошлого года в Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для россиян. По его словам, запрет ввели под предлогом «национальной безопасности».
«Теперь военные хотели бы получить возможность пересмотреть уже заключенные сделки с недвижимостью задним числом», — сказал он.
О планах властей изучить возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью говорил в феврале министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Он отметил, что пересмотр будет касаться только тех сделок, которые были совершены гражданами стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ).
Кузнецов уточнил, что пока соответствующий закон не приняли.
«Нынешняя финская элита уже показала, что готова забыть о любых фундаментальных принципах правового государства, когда речь идет о России и россиянах, поэтому не удивлюсь, если такие нормы действительно будут введены в действие. В этом случае, разумеется, будем готовы оказывать нашим гражданам необходимую помощь и содействие», — резюмировал посол.
Ранее МИД Эстонии предложил запретить гражданам без долгосрочного вида на жительство покупать недвижимость в стране. По словам министра внутренних дел Игоря Таро, покупка недвижимости лицами с неопределенным прошлым, которые прибыли в страну недавно, представляет угрозу национальной безопасности на фоне военного конфликта на Украине.
