В Кремле заявили о сожалении в связи с выходом Молдавии из СНГ

Источник: РБК

В Москве сожалеют о решении Кишинева официально выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем», — отметил Песков.

Молдавское правительство одобрило денонсацию Статута Содружества Независимых Государств 11 марта. В 2023 году Кишинев запустил процедуру выхода из Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а к началу 2024 года анонсировал отказ от 119 из 282 действующих соглашений в рамках Содружества. Процедура выхода Молдавии из СНГ будет официально завершена в апреле 2027 года.

Молдавия после прихода к власти президента Майи Санду стремится к интеграции в состав Евросоюза. Молдавия подала заявку на вступление в ЕС следом за Украиной, в марте 2022 года, и уже в июне того же года обе страны получили статус стран-кандидатов.

Россия считает, что выход Молдавии из соглашений был ожидаемым. Песков говорил, что факт заморозки участия Кишинева в работе СНГ приведет к «формализации этого замороженного состояния».

